الزاملي يدعو الى إنصاف عائلات الشهداء والمضحين والإسراع في عمليات البحث عن الرفات

2022/05/16 | 16:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، الى إنصاف عائلات الشهداء والمضحين والإسراع في استكمال عمليات البحث عن الرفات.

وقال الزاملي في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها (واخ)، “نستذكر وبألم شديد في اليوم الوطني للمقابر الجماعية المجازر المروّعة التي ارتكبها النظام السابق وعصابات القاعدة وداعش الإرهابيتين بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، وما خلفته من مئات المقابر الجماعية، وعشرات الآلاف من الشهداء على امتداد رقعة الوطن”.

وأضاف “اننا إذ نحتفي بهذه المناسبة، ندعو الى انصاف عائلات الشهداء والمضحين، والإسراع في استكمال عمليات البحث عن الرفات”.



مؤكدا “إننا ندعم الفرق المختصة لإنجاز مهماتها، والتنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على معالم هذه المقابر من الاندثار”.



مشيرا الى “أننا سنعمل بدورنا في مجلس النواب على الحفاظ لكامل حقوقهم من خلال التشريعات الضامنة لها”.

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