بينهم وفد أمريكي رفيع المستوى.. قادة العالم يصلون الإمارات للعزاء في وفاة الشيخ خليفة

2022/05/16 | 16:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتدفق قادة العالم على العاصمة الإماراتية لتقديم التعازي للقيادة الإماراتية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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