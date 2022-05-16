الموقف الوبائي: صفر وفيات لليوم الرابع على التوالي

2022/05/16 | 16:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصابات في تصاعد.

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