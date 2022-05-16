2022/05/16 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الآثار المترتبة على إلغاء قانون الدعم الطارئ بحسب المالية النيابية » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 16:11

بغداد - واع

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