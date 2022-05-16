الدور المغيب للنخب في العالم العربي

2022/05/16 | 16:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تقصير النخب العربية في نشر فكر حقوقي تفضحه حقيقة أن الكثير من الدول العربية لم تعش حتى الآن إلا أياما معدودة من الديمقراطية، بل أن معظم الدول العربية لم تذق طعم هذه الحرية بعد"

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