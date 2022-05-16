مباحثات لاستكمال إجراءات تنفيذ قطار بغداد المعلق

2022/05/16 | 16:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، ووزير النقل، ناصر حسين الشبلي، اليوم الاثنين، مع وفد شركتي الستوم الفرنسية وهيونداي الكورية، استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروع قطار بغداد المعلق.وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، بحسب بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إلى أن “العاصمة بغداد بحاجة إلى خطط طموحة تستوعب الكثافة السكانية، وتدعم […]

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