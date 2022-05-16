متنبئ يتوقع تلاشي العاصفة الترابية.. بهذا التوقيت

2022/05/16 | 16:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُشير توقعات الطقس، اليوم الاثنين، إلى أن العاصفة الترابية مستمرة الليلة ولغاية فجر الغد في وسط العراق وشماله، ولغاية ظهر الغد في الجنوب.تتمة..

ظهرت المقالة متنبئ يتوقع تلاشي العاصفة الترابية..



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