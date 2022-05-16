نسبة الاصابة بكورونا في العراق 2.8%

2022/05/16 | 16:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

مازالت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق تتراجع في المستويات اقل من 3%.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 119 اصابة جديدة باجراء 4231 فحص، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 2.8%.

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