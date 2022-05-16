2022/05/16 | 16:34 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة الاصابة بكورونا في العراق 2.8%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يس عراق: بغداد
مازالت نسبة الاصابة بفيروس كورونا في العراق تتراجع في المستويات اقل من 3%.
واظهر الموقف الوبائي تسجيل 119 اصابة جديدة باجراء 4231 فحص، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 2.8%.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نسبة الاصابة بكورونا في العراق 2.8%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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