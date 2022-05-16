نائب كردي: بدون التوافق لن تمرر أي حكومة

2022/05/16 | 16:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، الاثنين، أنه بدون التوافق بين الكتل السياسية لن تشكل أي حكومة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رشيد في حديث لوكالة /المعلومة/ إنه “بدون التوافق بين الكتل السياسية والحوار وتقديم التنازلات من الطرف الآخر لن تشكل الحكومة الجديدة، وستستمر حالة الإنسداد […]

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