نصيف تكشف عن هروب أمين بغداد المقال إلى خارج العراق

2022/05/16 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، عن هروب امين بغداد المقال علاء معن إلى خارج العراق قبل صدور الأمر الديواني الخاص باعفائه، لافتة إلى أن إقالته لن تعفيه عن المساءلةالقانونية.وقالت نصيف في بيان تلقته ايرث نيوز ان “ملفات الاستجواب الخاصة بأمين بغداد المقال علاء معن ستذهب إلى هيئة النزاهة والقضاء وان […]

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