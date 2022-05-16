4 آلاف حالة اختناق في العراق من جراء العاصفة الترابية

2022/05/16 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الاثنين،

ارتفاع حالات الاختناق من جراء العاصفة

الترابية التي ضربت عددا من المحافظات

إلى أربعة آلاف شخص.

وقالت الوزارة في بيان، إن جميع الحالات

المصابة تلقت الرعاية الصحية

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