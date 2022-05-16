العراق يسجل ارتفاعا جديدا بعدد الإصابات بكورونا من دون وفيات

2022/05/16 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق 119 إصابة جديدة بفيروس

كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين

الماضية.

وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها

اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس

بلغ 2326577 إصابة والوفيات 25216 حالة.

وسج

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