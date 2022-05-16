2022/05/16 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان في ذكرى المقابر الجماعية نستذكر شهداء العراق ونؤبن مظلومية شعبنا التاريخية وندين الاستبداد بكل صوره وأشكاله وندعو العالم مرة أخرى الى إدانة النظام الذي كان جاثماً على صدور العراقيين مثلما ندعو من يزوّرونَ الحقيقة ويتحدثون عن محاسن النظام السابق إلى إستذكار مئات الالاف من أبرياء هذا الشعب الذين دفنتهم الدكتاتورية تحت التراب لا لشيء […]

ظهرت المقالة في ذكرى المقابر الجماعية..



الاسدي: هذا الشعب لن يعود الى الدكتاتورية مرة أخرى أولاً على ايرث نيوز.

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