اجتماع حكومي لمناقشة تداعيات الغاء قانون الدعم

2022/05/16 | 17:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمع الكاظمي وفق البيان، إلى "عرض مفصّل تقدّم به وزير المالية عن الواقع الاقتصادي العراقي.

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