واشنطن ترحب بـ

2022/05/16 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن ترحيب الولايات المتحدة بأول رحلة تجارية انطلقت الاثنين، من مطار صنعاء متوجهة لعمان لأول مرة منذ عام 2016 بين صنعاء وعمان.

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