2022/05/16 | 17:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت لجنة الامن الغذائي في وزارة التجارة، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئ لها لمناقشة تداعيات نقض المحكمة الاتحادية قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي ومناقشة متطلبات دعم البطاقة التموينية ومواجهة ارتفاع الاسعار.واكد وزير التجارة، علاء الجبوري وخلال ترؤسه الاجتماع، بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، “اهمية استنفار كل الجهود لدعم متطلبات البطاقة التموينية […]

ظهرت المقالة في جلسة طارئة..



التجارة تبحث عن خطط بديلة لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار أولاً على ايرث نيوز.

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