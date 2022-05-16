الداخلية تعقد اجتماعا لمكافحة الجريمة

2022/05/16 | 17:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الإثنين اجتماعا، بحضور عدد من القيادات الأمنية لمكافحة الجريمة.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته إيرث نيوز، أن “الغانمي عقد اجتماعاً، بحضور وكيل شؤون الشرطة ووكيل الأمن الاتحادي وعدد من القادة والضباط في مقر وكالة شؤون الشرطة”.وأكد الوزير بحسب البيان على ت”كثيف الجهود الأمنية والخدمية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها، […]

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