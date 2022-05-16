2022/05/16 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الاثنين، إلى مكافحة الجريمة ومتابعة الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي.

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "عقد اليوم الإثنين اجتماعاً ، بحضور وكيل شؤون الشرطة ووكيل الأمن الاتحادي وعدد من القادة والضباط في مقر وكالة شؤون الشرطة، إذ أكد على تكثيف الجهود الأمنية والخدمية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها، فضلا عن متابعة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لها".

وجرى، وفق البيان، بحث "تعزيز التعاون بين رجل الأمن والمواطن وانضباط وسلوك ضباط ومنتسبين الوزارة أثناء الواجب الرسمي وخارجه.



كما جرت مناقشة العديد من المواضيع التي تخص العمل الشرطوي في مراكز الشرطة ومتابعة الأوراق التحقيقية بشكل يومي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعقد اجتماعاً بشأن 'العادات الدخيلة') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعقد اجتماعاً بشأن 'العادات الدخيلة') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).