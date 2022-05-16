اقليم كردستان ومؤسسة التمويل الدولية يبحثان فرص تنفيذ المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص

2022/05/16 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية International Financial Corporation (IFC)، فيما بحثا فرص فرص تنفيذ المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص.وذكر بيان لرئاسة الحكومة وتلقته وكالة ايرث نيوز، “عرض الوفد خلال اللقاء، إيجازاً عن عمل وأنشطة المؤسسة، باعتبارها عضواً في مجموعة البنك الدولي”.واشاد الوفد […]

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