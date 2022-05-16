2022/05/16 | 17:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s96BCjMUPm8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. غلق مصفى الناصرية من قبل الخريجين المطالبين بالتعيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. غلق مصفى الناصرية من قبل الخريجين المطالبين بالتعيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).