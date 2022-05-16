عاصفة رملية توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي بشكل مؤقت

2022/05/16 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الطيران المدني في الكويت، الاثنين، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا، بسبب عاصفة رملية تشهدها البلاد.

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