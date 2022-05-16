إخلاء (20) حاوية لمواد كيمياوية خطرة من منفذ ميناء أم قصر الشمالي

2022/05/16 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاثنين، مباشرة مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي بإخلاء (20) حاوية متروكة تجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة، وتحتوي على مواد كيمياوية خطرة.وبيّنت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هذا الإجراء جاء بإشراف مباشر من قبل رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، واستنادا إلى الأمر الديواني المرقم (18) لسنة 2022".ووفقا لخلية الإعلام الحكومي، فإن ملاكات الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع إدارة الميناء ولجنة رفيعة المستوى من قيادة العمليات المشتركة، نقلت الحاويات إلى مكان مخصص بعيدا عن المناطق السكنية والمنشآت الحيوية؛ لتجنب وقوع أي حوادث تؤثر في سلامة الموانيء والعاملين فيها.

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