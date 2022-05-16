2022/05/16 | 17:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعيش الجماهير العراقية خيبة أمل جديدة، تضاف إلى خيبات نتائج المنتخب الوطني بكرة القدم.وتتعلق الخيبة هذه المرة بكأس العالم، الذي يمر حالياً بمحطاته الترويجية لمونديال قطر 2022.وستتواجد نسخة كأس العالم في جميعِ دولِ المنطقة ولكنها لن تصلَ إلى العراق.وبحسب مصادر في اتحاد الكرة التي أكدت لـ”ايرث نيوز” أن “الخلل في […]

ظهرت المقالة كأس العالم لن تمر بمحطة بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس العالم لن تمر بمحطة بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس العالم لن تمر بمحطة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).