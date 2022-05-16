2022/05/16 | 18:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fjX66FAxboQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. ورشة عمل رسمية بمشاركة أوروبية لبحث ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في أثناء العمل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. ورشة عمل رسمية بمشاركة أوروبية لبحث ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء في أثناء العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).