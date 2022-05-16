4 نصائح لحياة صحية وعمر مديد

2022/05/16 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حلم الجميع بتحقيق حلم حياة مديدة وصحية والأهم سعيدة، لكن القليل يتمكن من تحقيق هذه المعادلة الصعبة.صدرت دراسات حديثة تحاول كشف إمكانية تحقيق هذا الحلم، والوصول إلى نصائح تكفل الصحة والسعادة وطول العمر معاً.ورصد موقع “أكتيف بيت” الأمريكي أبرز نصائح تحقيق العمر المديد.1- التغذية وأسلوب الحياة أظهرت الدراسات أن الحفاظ […]

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