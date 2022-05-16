شاهد كيف رد مسؤول إسرائيلي على سبب ضرب الشرطة الإسرائيلية مشيعي شيرين أبو عاقلة

2022/05/16 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير عساف زامير، القنصل العام لإسرائيل في نيويورك، إن إطلاق النار المميت على صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة كان مأساة، مشيرًا إلى أن على الناس الانتظار قبل أن يقولوا إن إسرائيل مسؤولة عن القتل، مؤكدًا "نحن بحاجة إلى التحقيق".

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