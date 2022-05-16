2022/05/16 | 18:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رداءة الجو وانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطارات البصرة والكويت تغلق أبوابها أمام المسافرين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطارات البصرة والكويت تغلق أبوابها أمام المسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).