توقف العمليات البحرية في موانئ البصرة جراء العاصفة الترابية

2022/05/16 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت شركة موانئ البصرة، اليوم الاثنين، توقف العمليات البحرية جراء العاصفة الترابية.وقال المتحدث الإعلامي لشركة موانئ البصرة أنمار الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "موانئ البصرة اوقفت العمليات البحرية في الإرساء والمغادرة للسفن القادمة".وأضاف إنه "تم إيقاف كافة الانشطة البحرية وعمليات الشحن والتفريغ متأثرة بالعاصفة الترابية وستعود حركة العمل الى طبيعيتها بعد زوالها".وأشار إلى أنه "لم يستن الحصول على معلومات فيما إذا كان هناك تأثير مماثل على عمليات التصدير النفطي في ميناء البصرة من عدمهِ".

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