مشروع هائل من عُمان إلى السعودية.. هل يرى

2022/05/16 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر خط سكك حديد لربط دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها حلما منذ عام 2008، لكن بدايات محفوفة بالتحديات أعاقت تحقيقه إلى الآن.

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