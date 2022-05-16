شاهد بالفيديو.. محلل امريكي يتنبأ بضربة اسرائيلية لاذرع ايران هذا الصيف

2022/05/16 | 18:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ioltf82PvSc

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