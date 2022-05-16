2022/05/16 | 18:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مسؤولان أمريكيان الإثنين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أذن بإعادة نشر بضع مئات من القوات الأمريكية في الصومال.يأتي ذلك بعد مرور ما يزيد على عام على أمر سلفه دونالد ترامب بسحبهم.وقبل قرار ترامب، كان للولايات المتحدة نحو 700 جندي في الصومال يركزون على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة بحركة […]

ظهرت المقالة بعد عام من قرار ترامب..



بايدن يعيد نشر قوات أمريكية بالصومال أولاً على ايرث نيوز.

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