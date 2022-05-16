تركش منت: 169 حالة وفاة و 340 معذب خلال شهر واحد في تركيا

2022/05/16 | 18:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..افادت صحيفة (تركش منت) التركية نقلا عن تقرير لاحد اعضاء احزاب المعارضة البرلمانية ان احصائيات انتهاكات حقوق الانسان في البلاد لشهر نيسان بلغت 169 حالة وفاة و339 حالة تعذيب وسوء معاملة منها 78 في السجون فيما توفي خمسة نزلاء آخرين نتيجة سوء المعاملة .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” […]

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