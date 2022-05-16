القبض على سبعة متهمين بالقتل ضمن سيطرات بغداد

2022/05/16 | 18:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على سبعة متهمين بالقتل ضمن سيطرات العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على سبعة متهمين بالقتل وفق احكام المادة ٤٠٦ قتل من قانون العقوبات".وبينت، أن "مفارز سيطرة الشعب ألقت القبض على أربع متهمين بالقتل حاولوا النفاذ من السيطرة، فيما القت مفارز سيطرة التاجي القبض على متهمين اثنين اخرين وفق نفس المادة، كما القت مفارز سيطرة ابو غريب الجديد القبض على المتهم السابع".

وأشارت إلى أنه "تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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