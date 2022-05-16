اغلاق مطار البصرة بسبب العاصفة الترابية

2022/05/16 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر ادارة مطار البصرة الدولي تغلق المطار وتوقف جميع الرحلات بسبب انعدام الرؤية جراء العاصفة الترابية

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