2022/05/16 | 18:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت أبرز النتائج إثارة هي خسارة طلال رسلان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتخابات لبنان.. خسارات تاريخية وفوز غير متوقع) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتخابات لبنان.. خسارات تاريخية وفوز غير متوقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).