إصلاح أنبوب تابع لشركة نفط الشمال في كركوك

2022/05/16 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك – واع – مهدي الربحاويأعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كركوك ،اليوم الإثنين، إصلاح أنبوب تابع لشركة نفط الشمال أحدث تسرباً نفطياً.وأوضح مدير الدفاع المدني العميد صالح محمد علي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية ( واع)، أن "شرطة حماية البيئة التابعة لمديرية الدفاع المدني تعمل بالتعاون مع موظفي شركة نفط الشمال تمكنت من إصلاح تسرب في أحد الأنابيب النفطية في منطقة جبل بور القريب من محطه كهرباء دروازة"، مشيراً إلى " انبعاث روائح كريهة جراء التسرب فضلًا عن تلوث الهواء والماء والتربة". وأضاف ، أنه " بعد ورود معلومات من هيئة الانسكابات النفطية في المنطقة الشمالية، حول تسرب نفطي من إحدى الأنابيب القادمة من محطة جبل بور باتجاه شركة نفط الشمال، تم التحرك من قبل مديرية الدفاع المدني ، وتبين وجود تسرب وتلوث نفطي في المنطقة وتم إصلاحه على الرغم من سوء الأحوال الجوية".

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