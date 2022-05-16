2022/05/16 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لقناة "الحرة"، الإثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وافق على نشر مئات من عناصر القوات الخاصة في الصومال لمكافحة الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي يؤكد إرسال "قوات خاصة" إلى الصومال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي يؤكد إرسال "قوات خاصة" إلى الصومال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).