2022/05/16 | 19:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vLjYcaKCUYY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الغاء قانون الدعم الطارئ يدخل البلاد بحالة الحرج.. ومطالبات بالاسراع بتشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الغاء قانون الدعم الطارئ يدخل البلاد بحالة الحرج.. ومطالبات بالاسراع بتشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).