شرطة الطاقة تقبض على 7 متهمين وتضبط عجلاتهم في نينوى

2022/05/16 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / ألقت مفارز شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على سبعة متهمين، فيما تمكنت من ضبط عجلاتهم في محافظة نينوى.وذكر بيان لمديرية الشرطة، تلقته ايرث نيوز، “حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، القت المفارز التابعة للفوج السابع لمديرية شرطة نفط الشمال بالاشتراك مع […]

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