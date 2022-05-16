شاهد بالفيديو.. أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد ويرعب المواطنين | متداول في مع صباح الجاف

2022/05/16 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد ويرعب المواطنين | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c7aX0onM7lA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد ويرعب المواطنين | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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