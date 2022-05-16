صحة الرصافة تُحصي عدد حالات الاختناق التي استقبلتها

2022/05/16 | 19:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد، اليوم الاثنين، عن استقبالها 1251 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية.تتمة..

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