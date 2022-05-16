عن الحوّامات التي أسقطت حواجز اسمنتيّة على مدينة إدلب - عبدالرزاق دحنون

2022/05/16 | 19:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون لماذا لا يدربون الحوَّاماتعلى جني العسل من أشعة الشمس؟الشاعر التشيلي بابلو نيرودا من كتاب التساؤلاتحكت لي جارتي أم عُبيدة أنّ رئيس فرع الأمن العسكري في دمشق سألها حين سافرت من إدلب إلى دمشق لزيارة ابنها الذي يخدم مُجنّداً إلزاميّاً في هذا الفرع منذ أكثر من خمس سنوات، ولا يستطيع زيارة أهله في إدلب-لا يُريد الانشقاق عن الجيش العربي السّوري- فكانت هي من يذهب لزيارة ابنها.



قال لها رئيس ......





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