2022/05/16 | 19:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، استشهاد 3 فلاحين بهجوم داخل حقل زراعي في ناحية العظيم بديالى.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، انه 3 فلاحين استشهدوا نتيجة هجوم داخل حقل زراعي في اطراف ناحية العظيم ٦٠ كم شمال بعقوبة بمحافظة ديالى”، دون ذكر المزيد من التفاصيل.للاشتراك في تطبيق إيرث نيوز على الأجهزة الذكية: […]

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