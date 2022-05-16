هكذا يجب أن تصيغ سيرتك الذاتية لتحصل على الوظيفة المرجوة

2022/05/16 | 19:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيرتك الذاتية يمكن أن تكون الانطباع الأول الذي تتركه لدى صاحب العمل المحتمل، لذلك يجب أن تقدم أفضل ما لديك عند صياغتها.

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