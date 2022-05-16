تجربة قيادة لـ

2022/05/16 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمحرك من 4 اسطوانات بسعة لترين وعزم أقصى يساوي 400 نيوتن في المتر، قد يعتبر البعض أن سيارة أودي S3 من بين المركبات الأفضل للاستخدام اليومي.نستعرض لكم في هذا الفيديو الجيل الجديد من هذا الطراز، الذي يعتبر أطول بـ4 سنتيمترات من الجيل سابق.

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