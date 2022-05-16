2022/05/16 | 19:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واعأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بعودة حركة الطيران في مطار البصرة الدولي.وقال مراسلنا إن حركة الطيران عادت الى طبيعتها في مطار البصرة بعد توقفها لمدة ثلاث ساعات وبمدى رؤية يصل الى 1000 متر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة حركة الطيران في مطار البصرة الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة حركة الطيران في مطار البصرة الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).