"اختطاف الأطفال" في عُمان.. الشرطة تنفي المنشورات الأخيرة

2022/05/16 | 19:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الشرطة العُمانية، الإثنين، صحة المنشورات المتداولة مؤخرا حول اختطاف الأطفال في الأماكن العامة.

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