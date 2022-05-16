الغبار ليس عائقاً.. الشرطة جاهز للانقضاض على اللقب

2022/05/16 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نادي الشرطة جاهزية لاعبيه لتحقيق الفوز أمام القوة الجوية في لقاء مؤجل من الحولة 27 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وقال مدير المكتب الإعلامي للنادي حسين الخرساني لـ”ايرث نيوز” إن “فريق الشرطة أجرى تدريباته مساء اليوم بشكل طبيعي استعداداً لمواجهة القوة الجوية غداً الثلاثاء”.وبين أن “الفريق جاهز لحصد لقب الدوري وحسمه […]

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الشرطة جاهز للانقضاض على اللقب أولاً على ايرث نيوز.

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