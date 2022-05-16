الديوانية يشكو اتحاد الكرة لدى فيفا

2022/05/16 | 19:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، أن إدارة النادي تقدمت بشكوى لدى الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” على اتحاد الكرة.وقال العنكوشي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة نادي الديوانية، تقدمت بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي ضد الاتحاد العراقي بكرة القدم بسبب استدعاء اللاعب محمد الباقر كريم، لتدريبات المنتخب الاولمبي”.وبين أن “الاتحاد […]

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