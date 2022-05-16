2022/05/16 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BQFMgJWq4w0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينهي تكليف علاء معن من مهام أمانة العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ينهي تكليف علاء معن من مهام أمانة العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).